Aleksandra Rozanova
Aleksandra Rozanova

Date of Birth
22 January 1996
Age
29 years old
Zodiac sign
Aquarius

Popular Films

Yolki 9 4.9
Yolki 9 (2022)
Regbi 0.0
Regbi (2021)
Гатчина. Молчание Сильвии 0.0
Гатчина. Молчание Сильвии (2024)

Filmography

Genre
Year
All 3 Films 2 TV Shows 1 Actress 3
Гатчина. Молчание Сильвии
Гатчина. Молчание Сильвии
Documentary, War 2024, Russia
Yolki 9 4.9
Yolki 9
Comedy 2022, Russia
Watch trailer
Regbi
Regbi
Drama, Sport 2021, Russia
