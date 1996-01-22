Menu
Aleksandra Rozanova
Aleksandra Rozanova
Aleksandra Rozanova
Date of Birth
22 January 1996
Age
29 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
4.9
Yolki 9
(2022)
0.0
Regbi
(2021)
0.0
Гатчина. Молчание Сильвии
(2024)
Filmography
Гатчина. Молчание Сильвии
Гатчина. Молчание Сильвии
Documentary, War
2024, Russia
4.9
Yolki 9
Yolki 9
Comedy
2022, Russia
Watch trailer
Regbi
Drama, Sport
2021, Russia
