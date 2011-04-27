Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Марк Давыдов
Mark Davidov
Киноафиша
Персоны
Марк Давыдов
Марк Давыдов
Mark Davidov
Дата рождения
27 апреля 2011
Возраст
15 лет
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Путешественник
,
Фантастический герой
,
Драматический актёр
Биография Марка Давыдова
Родился 27 апреля 2011 года.
Развернуть
Популярные фильмы
8.1
Хрустальный
(2021)
6.1
Хронос
(2022)
Фильмография Марка Давыдова
6.1
Хронос
Khronos
семейный, приключения, фантастика
2022, Россия
Смотреть трейлер
8.1
Хрустальный
драма, детектив
2021, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Показать еще
В конце августа пятки как наждачка? Кидаю 2 веточки в тазик — и кожа становится мягче пуха и нежнее зефирки
Кладу лаврушку в морозилку: весь год не нарадуюсь своей хитрости - секрет от опытного шеф-повара
Каким будет декабрь и вся зима, узнаем уже 29 августа: готовим сани летом по погодным приметам
«Человек-паук» все-таки проиграл «Колобку» — цифры не врут: разрыв в отечественном прокате составил 23 000 000 рублей
«И треснул тест напополам, дымит разлом»: пройдут только любители «Дозоров» и те, кто вышел из Сумрака
Негритят десять, а лучшая экранизация Кристи всего одна: у нее 8,4 на IMDb и редкие 100%
Кота узнали, а фильм вспомните? Тест для тех, кто считает себя знатоком советского кино (идеально для людей 45+)
«Пересматривал раз 10»: режиссёр «Отпечатков» и «Бара "Один звонок"» назвал 2 российских сериала, которые считает культовыми
Сначала «убрали» Семенова, теперь и жизнь Фомы поставили на кон — свежие подробности из «Невского-8»
«16 часов бестолковщины»: детектив с Устюговым обошел «Невский», получил 7,3 на IMDb, но россияне массово плюются — причин масса
«То же самое, что… “Властелин колец”»: шедевральная «Одиссея» только что уделала трилогию Джексона – и речь не про миллиарды в прокате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить