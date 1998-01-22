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Liana Griba
Liana Griba
Kinoafisha
Persons
Liana Griba
Liana Griba
Liana Griba
Date of Birth
22 January 1998
Age
28 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Romantic actress
,
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
8.1
Hrustalnyy
(2021)
7.6
Postuchis v moyu dver v Moskve
(2024)
7.1
Ischeyka
(2016)
Filmography
5.6
Taganrog
War, Drama
2025, Russia
7.6
Postuchis v moyu dver v Moskve
Romantic, Comedy
2024, Russia
6.6
Durnaya krov
Romantic, Mystery,
2023, Russia
6
Doroga k schastyu
Romantic
2023, Russia
5.6
Ochen plohaya nevesta
Romantic,
2023, Russia
Svadebnyy marsh
Romantic,
2022, Russia
3.8
Pod odnoy kryshey
Romantic,
2022, Russia
6.3
Otel Feniks
Thriller, Detective
2021, Russia
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