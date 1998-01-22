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Liana Griba
Liana Griba Liana Griba
Kinoafisha Persons Liana Griba

Liana Griba

Liana Griba

Date of Birth
22 January 1998
Age
28 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Hrustalnyy 8.1
Hrustalnyy (2021)
Postuchis v moyu dver v Moskve 7.6
Postuchis v moyu dver v Moskve (2024)
Ischeyka 7.1
Ischeyka (2016)

Filmography

Taganrog 5.6
Taganrog
War, Drama 2025, Russia
Postuchis v moyu dver v Moskve 7.6
Postuchis v moyu dver v Moskve
Romantic, Comedy 2024, Russia
Durnaya krov 6.6
Durnaya krov
Romantic, Mystery, 2023, Russia
Doroga k schastyu 6
Doroga k schastyu
Romantic 2023, Russia
Ochen plohaya nevesta 5.6
Ochen plohaya nevesta
Romantic, 2023, Russia
Svadebnyy marsh
Svadebnyy marsh
Romantic, 2022, Russia
Pod odnoy kryshey 3.8
Pod odnoy kryshey
Romantic, 2022, Russia
Otel Feniks 6.3
Otel Feniks
Thriller, Detective 2021, Russia
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