Aleksandr Novikov
Aleksandr Novikov
Aleksandr Novikov

Aleksandr Novikov

Date of Birth
5 September 2004
Age
21 years old
Zodiac sign
Virgo

Popular Films

Kukolnik 6.6
Kukolnik (2023)
Vechnaya zima 6.5
Vechnaya zima (2024)
Belyakovy v otpuske 6.5
Belyakovy v otpuske (2024)

Filmography

Genre
Year
All 10 Films 6 TV Shows 4 Actor 10
Vechnaya zima 6.5
Vechnaya zima
Drama 2024, Russia
Belyakovy v otpuske 6.5
Belyakovy v otpuske
Comedy 2024, Russia
Politekh
Politekh
Comedy 2023, Russia
Kukolnik 6.6
Kukolnik
Thriller, Sci-Fi 2023, Russia
Pomilovanie 6.4
Pomilovanie
Drama, War 2023, Russia
Pischeblok
Pischeblok
Drama, Thriller 2021, Russia
Podslushano
Podslushano
Drama 2021, Russia
Papa zakodirovalsya 4.8
Papa zakodirovalsya Papa zakodirovalsya
Comedy 2021, Russia
V nebo za mechtoy
V nebo za mechtoy
Family, Children's 2017, Russia
Fiksiki
Fiksiki
Children's, Adventure 2010, Russia
