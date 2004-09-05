Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandr Novikov
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Novikov
Aleksandr Novikov
Date of Birth
5 September 2004
Age
21 years old
Zodiac sign
Virgo
Popular Films
6.6
Kukolnik
(2023)
6.5
Vechnaya zima
(2024)
6.5
Belyakovy v otpuske
(2024)
Filmography
Genre
All
Adventure
Children's
Comedy
Drama
Family
Sci-Fi
Thriller
War
Year
All
2024
2023
2021
2017
2010
All
10
Films
6
TV Shows
4
Actor
10
6.5
Vechnaya zima
Vechnaya zima
Drama
2024, Russia
Watch trailer
6.5
Belyakovy v otpuske
Belyakovy v otpuske
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
Politekh
Comedy
2023, Russia
6.6
Kukolnik
Kukolnik
Thriller, Sci-Fi
2023, Russia
6.4
Pomilovanie
Pomilovanie
Drama, War
2023, Russia
Watch trailer
Pischeblok
Drama, Thriller
2021, Russia
Podslushano
Drama
2021, Russia
4.8
Papa zakodirovalsya
Papa zakodirovalsya
Comedy
2021, Russia
Watch trailer
V nebo za mechtoy
V nebo za mechtoy
Family, Children's
2017, Russia
Fiksiki
Children's, Adventure
2010, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree