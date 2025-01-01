Menu
Filmography
Aleksey Ivanov
Aleksey Ivanov
Aleksey Ivanov
Date of Birth
23 November 1969
Age
55 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Popular Films
8.7
Telohraniteli
(2023)
7.1
SashaTanya
(2013)
0.0
Semya
(2022)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Detective
Drama
Thriller
Year
All
2024
2023
2022
2021
2020
2014
2013
All
9
TV Shows
9
Producer
3
Writer
8
Actor
1
Director
1
Dino
Comedy, Crime
2024, Russia
Sestruha
Comedy
2023, Russia
8.7
Telohraniteli
Comedy, Crime
2023, Russia
Semya
Comedy
2022, Russia
Orlinskaya. Tayna Venery
Detective
2022, Russia
Pischeblok
Drama, Thriller
2021, Russia
Drama, Comedy
2020, Russia
Fizruk
Comedy
2014, Russia
7.1
SashaTanya
Comedy
2013, Russia
