Aleksey Ivanov
Aleksey Ivanov

Date of Birth
23 November 1969
Age
55 years old
Zodiac sign
Sagittarius

Popular Films

Telohraniteli 8.7
Telohraniteli (2023)
SashaTanya 7.1
SashaTanya (2013)
Semya 0.0
Semya (2022)

Filmography

All 9 TV Shows 9 Producer 3 Writer 8 Actor 1 Director 1
Dino
Comedy, Crime 2024, Russia
Sestruha
Comedy 2023, Russia
Telohraniteli 8.7
Telohraniteli
Comedy, Crime 2023, Russia
Semya
Comedy 2022, Russia
Orlinskaya. Tayna Venery
Detective 2022, Russia
Pischeblok
Drama, Thriller 2021, Russia
Drama, Comedy 2020, Russia
Fizruk
Comedy 2014, Russia
SashaTanya 7.1
SashaTanya
Comedy 2013, Russia
