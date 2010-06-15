Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Mark-Malik Murashkin
Mark-Malik Murashkin
Kinoafisha
Persons
Mark-Malik Murashkin
Mark-Malik Murashkin
Mark-Malik Murashkin
Date of Birth
15 June 2010
Age
15 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, The Adventurer
Popular Films
8.1
Paltsy
(2024)
7.7
Kulachnyy
(2025)
Tickets
7.3
Rowing for Gold
(2025)
Filmography
Genre
All
Action
Adventure
Comedy
Crime
Detective
Drama
Family
Romantic
Sci-Fi
Year
All
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
All
22
Films
14
TV Shows
8
Actor
22
Raspakovka
Comedy
2026, Russia
Luchshee leto zhizni
Family, Comedy, Detective
2026, Russia
Ne odna doma 3
Comedy
2026, Russia
Ded Fomich
Comedy
2026, Russia
Watch trailer
5.8
Solovey protiv Muromtsa
Solovey protiv Muromtsa
Adventure
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
7.7
Kulachnyy
Kulachnyy
Comedy, Adventure
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
7.1
Karuza
Karuza
Drama
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
7.3
Rowing for Gold
Pervyy na Olimpe
Drama
2025, Russia
Watch trailer
5.7
Not Home Alone 2
Ne odna doma 2
Family, Comedy
2025, Russia
Watch trailer
Kosmicheskaya sobaka Lida
Kosmicheskaya sobaka Lida
Comedy, Sci-Fi
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
7
Semyanin
Semyanin
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
PSY Antinomiya
Detective
2025, Russia
Watch trailer
5.8
Bald Nanny
Lysyy nyan
Action, Comedy, Family
2025, Russia
Watch trailer
8.1
Paltsy
Detective, Drama
2024, Russia
6.1
Povyshaya gradus
Comedy, Crime
2024, Russia
7.3
Odin shans na troih
Detective, Drama
2024, Russia
5.7
Pole chudes
Pole chudes
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
6.1
Kesha dolzhen umeret
Drama, Comedy
2023, Russia
Sygray moego muzha
Comedy, Romantic
2022, Russia
7.1
V aktivnom poiske
Comedy
2021, Russia
5.7
Legenda Ferrari
Drama, Detective
2020, Russia
Ptichka v kletke
Drama, Detective
2020, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree