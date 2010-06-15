Mark-Malik Murashkin

Menu
Date of Birth
15 June 2010
Age
15 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, The Adventurer

Popular Films

Paltsy 8.1
Paltsy (2024)
Kulachnyy 7.7
Kulachnyy (2025)
Rowing for Gold 7.3
Rowing for Gold (2025)

Filmography

Genre
Year
Raspakovka
Raspakovka
Comedy 2026, Russia
Luchshee leto zhizni
Family, Comedy, Detective 2026, Russia
Ne odna doma 3
Comedy 2026, Russia
Ded Fomich
Ded Fomich
Comedy 2026, Russia
Solovey protiv Muromtsa 5.8
Solovey protiv Muromtsa Solovey protiv Muromtsa
Adventure 2025, Russia
Kulachnyy 7.7
Kulachnyy Kulachnyy
Comedy, Adventure 2025, Russia
Karuza 7.1
Karuza Karuza
Drama 2025, Russia
Rowing for Gold 7.3
Rowing for Gold Pervyy na Olimpe
Drama 2025, Russia
Not Home Alone 2 5.7
Not Home Alone 2 Ne odna doma 2
Family, Comedy 2025, Russia
Kosmicheskaya sobaka Lida
Kosmicheskaya sobaka Lida Kosmicheskaya sobaka Lida
Comedy, Sci-Fi 2025, Russia
Semyanin 7
Semyanin Semyanin
Comedy 2025, Russia
PSY Antinomiya
PSY Antinomiya
Detective 2025, Russia
Bald Nanny 5.8
Bald Nanny Lysyy nyan
Action, Comedy, Family 2025, Russia
Paltsy 8.1
Paltsy
Detective, Drama 2024, Russia
Povyshaya gradus 6.1
Povyshaya gradus
Comedy, Crime 2024, Russia
Odin shans na troih 7.3
Odin shans na troih
Detective, Drama 2024, Russia
Pole chudes 5.7
Pole chudes Pole chudes
Comedy 2024, Russia
Kesha dolzhen umeret 6.1
Kesha dolzhen umeret
Drama, Comedy 2023, Russia
Sygray moego muzha
Sygray moego muzha
Comedy, Romantic 2022, Russia
V aktivnom poiske 7.1
V aktivnom poiske
Comedy 2021, Russia
Legenda Ferrari 5.7
Legenda Ferrari
Drama, Detective 2020, Russia
Ptichka v kletke
Ptichka v kletke
Drama, Detective 2020, Russia
