Aleksandra Veleskevich

Date of Birth
29 August 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Virgo

Popular Films

Kulturnaya komediya 7.1
Kulturnaya komediya (2023)
Grandmas 5.2
Grandmas (2022)
Drug na chas 0.0
Drug na chas (2023)

Filmography

Genre
Year
All 6 Films 2 TV Shows 4 Actress 6
Drug na chas
Drug na chas
Comedy 2023, Russia
Kulturnaya komediya 7.1
Kulturnaya komediya Kulturnaya komediya
Comedy 2023, Russia
Grandmas 5.3
Grandmas Babki
Comedy, Drama 2022, Russia
Zastupniki
Zastupniki
Drama 2020, Russia
Pushkin
Pushkin
Comedy 2016, Russia
Voennyy fitnes
Voennyy fitnes
Comedy, Sport, Romantic 2016, Russia
