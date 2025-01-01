Menu
Aleksandra Veleskevich
Aleksandra Veleskevich
Date of Birth
29 August 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Virgo
Popular Films
7.1
Kulturnaya komediya
(2023)
5.2
Grandmas
(2022)
0.0
Drug na chas
(2023)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Romantic
Sport
Year
All
2023
2022
2020
2016
All
6
Films
2
TV Shows
4
Actress
6
Drug na chas
Comedy
2023, Russia
7.1
Kulturnaya komediya
Kulturnaya komediya
Comedy
2023, Russia
Watch trailer
5.3
Grandmas
Babki
Comedy, Drama
2022, Russia
Watch trailer
Zastupniki
Drama
2020, Russia
Pushkin
Comedy
2016, Russia
Voennyy fitnes
Comedy, Sport, Romantic
2016, Russia
