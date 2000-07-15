Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Melissa Collazo
Melissa Collazo Melissa Collazo
Kinoafisha Persons Melissa Collazo

Melissa Collazo

Melissa Collazo

Date of Birth
15 July 2000
Age
25 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Action heroine

Popular Films

Motorheads 8.2
Motorheads (2025)
One Of Us Is Lying 6.7
One Of Us Is Lying (2021)
Lena and Snowball 5.6
Lena and Snowball (2021)

Filmography

Genre
Year
Motorheads 8.2
Motorheads
Drama, Action 2025, USA
One Of Us Is Lying 6.7
One Of Us Is Lying
Drama, Mystery 2021, USA
Lena and Snowball 5.6
Lena and Snowball Lena and Snowball
Comedy, Drama, Family 2021, USA
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more