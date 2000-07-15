Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Melissa Collazo
Melissa Collazo
Kinoafisha
Persons
Melissa Collazo
Melissa Collazo
Melissa Collazo
Date of Birth
15 July 2000
Age
25 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Action heroine
Popular Films
8.2
Motorheads
(2025)
6.7
One Of Us Is Lying
(2021)
5.6
Lena and Snowball
(2021)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Drama
Family
Mystery
Year
All
2025
2021
All
3
Films
1
TV Shows
2
Actress
3
8.2
Motorheads
Drama, Action
2025, USA
6.7
One Of Us Is Lying
Drama, Mystery
2021, USA
5.6
Lena and Snowball
Lena and Snowball
Comedy, Drama, Family
2021, USA
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree