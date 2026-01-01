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Julia Mikhalkova
Julia Mikhalkova
Kinoafisha
Persons
Julia Mikhalkova
Julia Mikhalkova
Julia Mikhalkova
Date of Birth
12 July 1983
Age
43 years old
Zodiac sign
Cancer
Height
162 cm (5 ft 4 in)
Actor type
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.2
Strojka
(2017)
7.0
Realnye pacany
(2010)
6.8
Striptizery
(2021)
Filmography
DomoCHATcy
Comedy
2025, Russia
Kto tut zulik
Reality-TV
2025, Russia
5.8
Uralochka
Uralochka
Romantic, Comedy
2024, Russia
Watch trailer
Eto nado znat
Reality-TV
2021, Russia
6.8
Striptizery
Comedy
2021, Russia
6.7
Storiz
Comedy
2020, Russia
Detskiy KVN
Reality-TV
2017, Russia
7.2
Strojka
Comedy
2017, Russia
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