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Julia Mikhalkova
Julia Mikhalkova Julia Mikhalkova
Kinoafisha Persons Julia Mikhalkova

Julia Mikhalkova

Julia Mikhalkova

Date of Birth
12 July 1983
Age
43 years old
Zodiac sign
Cancer
Height
162 cm (5 ft 4 in)
Actor type
Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Strojka 7.2
Strojka (2017)
Realnye pacany 7.0
Realnye pacany (2010)
Striptizery 6.8
Striptizery (2021)

Filmography

DomoCHATcy
DomoCHATcy
Comedy 2025, Russia
Kto tut zulik
Kto tut zulik
Reality-TV 2025, Russia
Uralochka 5.8
Uralochka Uralochka
Romantic, Comedy 2024, Russia
Watch trailer
Eto nado znat
Eto nado znat
Reality-TV 2021, Russia
Striptizery 6.8
Striptizery
Comedy 2021, Russia
Storiz 6.7
Storiz
Comedy 2020, Russia
Detskiy KVN
Detskiy KVN
Reality-TV 2017, Russia
Strojka 7.2
Strojka
Comedy 2017, Russia
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