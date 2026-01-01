Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Roman Vasyanov Awards

Awards and nominations of Roman Vasyanov

Roman Vasyanov
Awards and nominations of Roman Vasyanov
Sochi Open Russian Film Festival 2021 Sochi Open Russian Film Festival 2021
Full-Length Film
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2010 Sochi Open Russian Film Festival 2010
Best Cinematographer
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more