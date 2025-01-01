Menu
Hideo Nakata
Awards and nominations of Hideo Nakata
Cannes Film Festival 2010 Cannes Film Festival 2010
Un Certain Regard Award
Nominee
