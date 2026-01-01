Menu
Maksim Dakhnenko
Maksim Dakhnenko
Date of Birth
31 March 1972
Age
53 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actor, Action hero, Thriller hero
Popular Films
7.3
Vysokie stavki
(2015)
6.0
Admiraly rayona
(2020)
5.3
Solntsepyok
(2021)
Filmography
Genre
All
Action
Crime
Detective
Drama
History
Mystery
Thriller
Year
All
2025
2022
2021
2020
2019
2018
2015
All
10
Films
3
TV Shows
7
Actor
10
4
Duplet
Detective
2025, Russia
3.9
Tyuremnyj dnevnik
Drama, Thriller
2025, Russia
Kukolnik
Drama, Crime
2022, Russia
5.3
Solntsepyok
Solntsepyok
Action, Drama, Thriller
2021, Russia
6
Admiraly rayona
Drama, Action, Mystery
2020, Russia
Lovushka
Lovushka
Action, Thriller, Drama
2020, Russia
Odin
Drama, Detective, Crime
2019, Russia
4.8
Kupchino
Detective
2018, Russia
Glavnyy grek Rossiyskoy imperii
Glavnyy grek Rossiyskoy imperii
Drama, History
2018, Russia
7.3
Vysokie stavki
Crime
2015, Russia
