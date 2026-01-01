Maksim Dakhnenko

Menu
Date of Birth
31 March 1972
Age
53 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actor, Action hero, Thriller hero

Popular Films

Vysokie stavki 7.3
Vysokie stavki (2015)
Admiraly rayona 6.0
Admiraly rayona (2020)
Solntsepyok 5.3
Solntsepyok (2021)

Filmography

Genre
Year
Duplet 4
Duplet
Detective 2025, Russia
Tyuremnyj dnevnik 3.9
Tyuremnyj dnevnik
Drama, Thriller 2025, Russia
Kukolnik
Kukolnik
Drama, Crime 2022, Russia
Solntsepyok 5.3
Solntsepyok Solntsepyok
Action, Drama, Thriller 2021, Russia
Admiraly rayona 6
Admiraly rayona
Drama, Action, Mystery 2020, Russia
Lovushka
Lovushka Lovushka
Action, Thriller, Drama 2020, Russia
Odin
Odin
Drama, Detective, Crime 2019, Russia
Kupchino 4.8
Kupchino
Detective 2018, Russia
Glavnyy grek Rossiyskoy imperii
Glavnyy grek Rossiyskoy imperii Glavnyy grek Rossiyskoy imperii
Drama, History 2018, Russia
Vysokie stavki 7.3
Vysokie stavki
Crime 2015, Russia
