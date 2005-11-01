Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Maksim Karushev
Maksim Karushev
Kinoafisha
Persons
Maksim Karushev
Maksim Karushev
Maksim Karushev
Date of Birth
1 November 2005
Age
20 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actor, Romantic hero, Comedy actor
Popular Films
8.1
Hrustalnyy
(2021)
7.2
Lihie
(2024)
7.1
Happy End
(2021)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Crime
Detective
Drama
History
Musical
Mystery
Romantic
Short
Sport
Year
All
2026
2025
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2016
2014
All
14
Films
7
TV Shows
7
Actor
14
Svoya v dosku
Comedy
2026, Russia
Watch trailer
6.1
Tango na oskolkah
Romantic, Mystery
2025, Russia
Feyerverki dnem
Drama
2025, Russia
7.2
Lihie
Crime, Drama
2024, Russia
5.8
Obe dve
Obe dve
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
7
Cifrovoj kod
Action, Drama
2023, Russia
7.1
Happy End
Drama, Comedy
2021, Russia
8.1
Hrustalnyy
Drama, Detective
2021, Russia
Pereputannye
Drama, Romantic
2020, Russia
4.3
Ferris Wheel
Ferris Wheel
Drama, Short
2019, Russia
6.8
Dekabristka
Drama, History
2018, Russia
6.5
Elastico
Elastiko
Crime, Sport, Romantic
2016, Russia
Watch trailer
5
V plenu obmana
V plenu obmana
Romantic
2014, Russia
Chuchelo
Chuchelo
Drama, Musical
, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree