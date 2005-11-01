Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Maksim Karushev
Maksim Karushev Maksim Karushev
Kinoafisha Persons Maksim Karushev

Maksim Karushev

Maksim Karushev

Date of Birth
1 November 2005
Age
20 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actor, Romantic hero, Comedy actor

Popular Films

Hrustalnyy 8.1
Hrustalnyy (2021)
Lihie 7.2
Lihie (2024)
Happy End 7.1
Happy End (2021)

Filmography

Genre
Year
Svoya v dosku
Comedy 2026, Russia
Watch trailer
Tango na oskolkah 6.1
Tango na oskolkah
Romantic, Mystery 2025, Russia
Feyerverki dnem
Drama 2025, Russia
Lihie 7.2
Lihie
Crime, Drama 2024, Russia
Obe dve 5.8
Obe dve Obe dve
Comedy 2024, Russia
Watch trailer
Cifrovoj kod 7
Cifrovoj kod
Action, Drama 2023, Russia
Happy End 7.1
Happy End
Drama, Comedy 2021, Russia
Hrustalnyy 8.1
Hrustalnyy
Drama, Detective 2021, Russia
Pereputannye
Pereputannye
Drama, Romantic 2020, Russia
Ferris Wheel 4.3
Ferris Wheel Ferris Wheel
Drama, Short 2019, Russia
Dekabristka 6.8
Dekabristka
Drama, History 2018, Russia
Elastico 6.5
Elastico Elastiko
Crime, Sport, Romantic 2016, Russia
Watch trailer
V plenu obmana 5
V plenu obmana V plenu obmana
Romantic 2014, Russia
Chuchelo
Chuchelo Chuchelo
Drama, Musical , Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more