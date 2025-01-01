Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Gabriela Cowperthwaite Awards

Awards and nominations of Gabriela Cowperthwaite

Gabriela Cowperthwaite
Awards and nominations of Gabriela Cowperthwaite
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
Best Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2013 Sundance Film Festival 2013
Documentary
Nominee
Toronto International Film Festival 2022 Toronto International Film Festival 2022
Documentary
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more