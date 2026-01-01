Menu
Marina Lychkina
Marina Lychkina
Marina Lychkina
Marina Lychkina
Marina Lychkina
Date of Birth
15 April 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Comedy actress
Popular Films
4.1
Zaytsev+1
(2011)
Filmography
Genre
All
Comedy
Year
All
2011
All
1
TV Shows
1
Actress
1
4.1
Zaytsev+1
Comedy
2011, Russia
