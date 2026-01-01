Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Maksim Evseev
Maksim Evseev Maksim Evseev
Kinoafisha Persons Maksim Evseev

Maksim Evseev

Maksim Evseev

Date of Birth
21 November 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actor, Romantic hero, Science-fiction hero

Popular Films

6.4
Era Streltsa (2007)
Vtoraya zhena 0.0
Vtoraya zhena (2022)
Dvoynik 0.0
Dvoynik (2019)

Filmography

Genre
Year
Do svadby zazhivet
Do svadby zazhivet
Romantic 2023, Russia
Vtoraya zhena
Vtoraya zhena
Romantic 2022, Russia
Dvoynik
Dvoynik
Drama, Sci-Fi 2019, Russia
6.4
Era Streltsa Era Streltsa
Drama, Crime 2007, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more