Maksim Evseev
Date of Birth
21 November 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actor, Romantic hero, Science-fiction hero
Do svadby zazhivet
Romantic
2023, Russia
Vtoraya zhena
Romantic
2022, Russia
Dvoynik
Drama, Sci-Fi
2019, Russia
6.4
Era Streltsa
Drama, Crime
2007, Russia
