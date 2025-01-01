Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Anastasiya Ivleyeva
Anastasiya Ivleyeva
Kinoafisha
Persons
Anastasiya Ivleyeva
Anastasiya Ivleyeva
Anastasiya Ivleyeva
Date of Birth
8 March 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Pisces
Height
174 cm (5 ft 9 in)
Popular Films
1.4
Blogery i dorogi
(2021)
0.0
Monastyr
(2022)
0.0
Serdce Ivleevoy
(2022)
Filmography
Genre
All
Adventure
Comedy
Drama
Fantasy
Reality-TV
Romantic
Sci-Fi
Year
All
2025
2024
2023
2022
2021
2019
All
9
Films
2
TV Shows
7
Actress
9
Director
2
Producer
2
Writer
1
Ministerstvo Vsego Horoshego
Sci-Fi, Comedy
2025, Russia
Sasha ugolek
Drama
2024, Russia
Malvina
Malvina
Comedy, Fantasy, Romantic
2024, Russia
Sverhnovaya
Reality-TV
2023, Russia
Monastyr
Drama
2022, Russia
Serdce Ivleevoy
Reality-TV
2022, Russia
Blogery i dorogi 2
Adventure, Comedy
2022, Russia
1.4
Blogery i dorogi
Blogery i dorogi
Adventure
2021, Russia
Turisticheskaya policiya
Comedy
2019, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree