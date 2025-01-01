Anastasiya Ivleyeva

Menu
Date of Birth
8 March 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Pisces
Height
174 cm (5 ft 9 in)

Blogery i dorogi 1.4
Blogery i dorogi (2021)
Monastyr 0.0
Monastyr (2022)
Serdce Ivleevoy 0.0
Serdce Ivleevoy (2022)

Ministerstvo Vsego Horoshego
Ministerstvo Vsego Horoshego
Sci-Fi, Comedy 2025, Russia
Sasha ugolek
Drama 2024, Russia
Malvina
Comedy, Fantasy, Romantic 2024, Russia
Sverhnovaya
Sverhnovaya
Reality-TV 2023, Russia
Monastyr
Monastyr
Drama 2022, Russia
Serdce Ivleevoy
Serdce Ivleevoy
Reality-TV 2022, Russia
Blogery i dorogi 2
Blogery i dorogi 2
Adventure, Comedy 2022, Russia
Blogery i dorogi
Blogery i dorogi Blogery i dorogi
Adventure 2021, Russia
Turisticheskaya policiya
Turisticheskaya policiya
Comedy 2019, Russia
