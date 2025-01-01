Menu
Aleksandr Sergeev
Aleksandr Sergeev
Aleksandr Sergeev

Date of Birth
12 April 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Aries

Popular Films

Skoraa pomos 8.5
Skoraa pomos (2018)
Tayna Chyornoy Ruki 7.6
Tayna Chyornoy Ruki (2024)
Cherez pricel 0.0
Cherez pricel (2022)

Filmography

Genre
Year
All 10 Films 1 TV Shows 9 Actor 10
Perepisat lyubov
Perepisat lyubov
Romantic 2024, Russia
Ulovki razuma
Ulovki razuma
Detective 2024, Russia
Varyagi
Varyagi
Detective 2024, Russia
Tayna Chyornoy Ruki 7.6
Tayna Chyornoy Ruki Tayna Chyornoy Ruki
Adventure, Comedy 2024, Russia
Prosto Mihalych
Prosto Mihalych
Comedy 2023, Russia
Cherez pricel
Cherez pricel
War, Drama 2022, Russia
Takaya, kak vse
Takaya, kak vse
Drama, Crime, Romantic 2020, Russia
Shubert
Shubert
Thriller, Detective 2018, Russia
Skoraa pomos 8.5
Skoraa pomos
Drama 2018, Russia
Karpov
Karpov
Crime, Detective 2012, Russia
