Aleksandr Sergeev
Aleksandr Sergeev
Date of Birth
12 April 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Aries
Popular Films
8.5
Skoraa pomos
(2018)
7.6
Tayna Chyornoy Ruki
(2024)
0.0
Cherez pricel
(2022)
Filmography
Genre
All
Adventure
Comedy
Crime
Detective
Drama
Romantic
Thriller
War
Year
All
2024
2023
2022
2020
2018
2012
All
10
Films
1
TV Shows
9
Actor
10
Perepisat lyubov
Romantic
2024, Russia
Ulovki razuma
Detective
2024, Russia
Varyagi
Detective
2024, Russia
7.6
Tayna Chyornoy Ruki
Tayna Chyornoy Ruki
Adventure, Comedy
2024, Russia
Prosto Mihalych
Comedy
2023, Russia
Cherez pricel
War, Drama
2022, Russia
Takaya, kak vse
Drama, Crime, Romantic
2020, Russia
Shubert
Thriller, Detective
2018, Russia
8.5
Skoraa pomos
Drama
2018, Russia
Karpov
Crime, Detective
2012, Russia
