Adriano Chiaramida

Kinoafisha
Date of Birth
8 July 1941
Age
84 years old
Zodiac sign
Cancer
Popular Films
8.4
ZeroZeroZero
(2020)
7.7
Amusia
(2022)
0.0
Il giovane Montalbano
(2012)
Filmography
Genre
All
Crime
Detective
Drama
Romantic
Thriller
Year
All
2022
2020
2012
All
3
Films
1
TV Shows
2
Actor
3
7.7
Amusia
Amusia
Romantic
2022, Italy
8.4
ZeroZeroZero
Drama, Crime, Thriller
2020, Italy/Mexico
Il giovane Montalbano
Drama, Crime, Detective
2012, Italy
