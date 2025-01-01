Menu
Abril Zamora
Date of Birth
11 November 1981
Age
43 years old
Zodiac sign
Scorpio

Popular Films

Elite 7.7
Elite (2018)
The Life Ahead 6.8
The Life Ahead (2020)
Mimì – Prince of Darkness 6.6
Mimì – Prince of Darkness (2023)

Filmography

Genre
Year
All 5 Films 3 TV Shows 2 Actress 4 Writer 1
Breathless
Breathless
Drama 2024, Spain
Mimì – Prince of Darkness 6.6
Mimì – Prince of Darkness Mimì - Il principe delle tenebre
Drama, Horror, Romantic 2023, Italy
The Life Ahead 6.8
The Life Ahead La vita davanti a sé / The Life Ahead
Drama 2020, Italy
A quién te llevarías a una isla desierta 5.3
A quién te llevarías a una isla desierta ¿A quién te llevarías a una isla desierta?
Drama 2019, Spain
Elite 7.7
Elite
Drama, Crime, Detective 2018, USA
