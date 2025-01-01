Menu
Kinoafisha
Persons
Abril Zamora
Abril Zamora
Abril Zamora
Date of Birth
11 November 1981
Age
43 years old
Zodiac sign
Scorpio
Popular Films
7.7
Elite
(2018)
6.8
The Life Ahead
(2020)
6.6
Mimì – Prince of Darkness
(2023)
Filmography
Breathless
Drama
2024, Spain
6.6
Mimì – Prince of Darkness
Mimì - Il principe delle tenebre
Drama, Horror, Romantic
2023, Italy
6.8
The Life Ahead
La vita davanti a sé / The Life Ahead
Drama
2020, Italy
5.3
A quién te llevarías a una isla desierta
¿A quién te llevarías a una isla desierta?
Drama
2019, Spain
7.7
Elite
Drama, Crime, Detective
2018, USA
