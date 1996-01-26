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María Pedraza
María Pedraza María Pedraza
Kinoafisha Persons María Pedraza

María Pedraza

María Pedraza

Date of Birth
26 January 1996
Age
30 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actress
Height
169 cm (5 ft 7 in)
Eye colour
blue
Actor type
Thriller heroine, Dramatic actress, Action heroine

Popular Films

Elite 7.1
Elite (2018)
Galgos 6.4
Galgos (2024)
Bank Under Siege 6.4
Bank Under Siege (2024)

Filmography

Just Play Dead 6
Just Play Dead Just Play Dead
Thriller, Crime, Action 2026, Spain / USA
Watch trailer
Tickets
Bank Under Siege 6.4
Bank Under Siege
Drama, Thriller, 2024, Spain
Galgos 6.4
Galgos
Drama 2024, Spain
El correo 6.2
El correo El correo
Thriller 2024, Belgium / Spain / France
Awareness 6.1
Awareness Awareness
Thriller 2023, Spain
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A quién te llevarías a una isla desierta 5.3
A quién te llevarías a una isla desierta ¿A quién te llevarías a una isla desierta?
Drama 2019, Spain
Elite 7.1
Elite
Drama, Crime, Detective 2018, USA
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