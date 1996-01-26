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María Pedraza
María Pedraza
Kinoafisha
Persons
María Pedraza
María Pedraza
María Pedraza
Date of Birth
26 January 1996
Age
30 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actress
Height
169 cm (5 ft 7 in)
Eye colour
blue
Actor type
Thriller heroine
,
Dramatic actress
,
Action heroine
Popular Films
7.1
Elite
(2018)
6.4
Galgos
(2024)
6.4
Bank Under Siege
(2024)
Filmography
6
Just Play Dead
Just Play Dead
Thriller, Crime, Action
2026, Spain / USA
Watch trailer
Tickets
6.4
Bank Under Siege
Drama, Thriller,
2024, Spain
6.4
Galgos
Drama
2024, Spain
6.2
El correo
El correo
Thriller
2024, Belgium / Spain / France
6.1
Awareness
Awareness
Thriller
2023, Spain
Watch trailer
5.3
A quién te llevarías a una isla desierta
¿A quién te llevarías a una isla desierta?
Drama
2019, Spain
7.1
Elite
Drama, Crime, Detective
2018, USA
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