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Michel Houellebecq
Michel Houellebecq
Kinoafisha
Persons
Michel Houellebecq
Michel Houellebecq
Michel Houellebecq
Date of Birth
26 February 1956
Age
70 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Writer, Actor, Director
Actor type
Comedy actor
Popular Films
6.8
Atomised
(2006)
6.8
To Stay Alive: A Method
(2016)
6.6
Rumba la vie
(2022)
Filmography
6.6
Rumba la vie
Rumba la vie
Comedy
2022, France
Watch trailer
6.1
Thalasso
Thalasso
Comedy
2019, France
6
Saint Amour
Saint Amour
Comedy
2016, France / Belgium
Watch trailer
6.8
To Stay Alive: A Method
To Stay Alive: A Method
Documentary
2016, Netherlands
6.8
Atomised
Atomised/Elementarteilchen
Drama, Romantic
2006, Germany
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