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Michel Houellebecq
Michel Houellebecq Michel Houellebecq
Kinoafisha Persons Michel Houellebecq

Michel Houellebecq

Michel Houellebecq

Date of Birth
26 February 1956
Age
70 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Writer, Actor, Director
Actor type
Comedy actor

Popular Films

Atomised 6.8
Atomised (2006)
To Stay Alive: A Method 6.8
To Stay Alive: A Method (2016)
Rumba la vie 6.6
Rumba la vie (2022)

Filmography

Rumba la vie 6.6
Rumba la vie Rumba la vie
Comedy 2022, France
Watch trailer
Thalasso 6.1
Thalasso Thalasso
Comedy 2019, France
Saint Amour 6
Saint Amour Saint Amour
Comedy 2016, France / Belgium
Watch trailer
To Stay Alive: A Method 6.8
To Stay Alive: A Method To Stay Alive: A Method
Documentary 2016, Netherlands
Atomised 6.8
Atomised Atomised/Elementarteilchen
Drama, Romantic 2006, Germany
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