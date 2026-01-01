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Kinoafisha Persons Demet Özdemir Awards

Awards and nominations of Demet Özdemir

Demet Özdemir
Awards and nominations of Demet Özdemir
Venice Film Festival 2023 Venice Film Festival 2023
Best International Actress
Winner
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