Kinoafisha Persons Camila Mendes Awards

Awards and nominations of Camila Mendes

Camila Mendes
MTV Movie + TV Awards 2023 MTV Movie + TV Awards 2023
Best Duo
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2019 MTV Movie + TV Awards 2019
Best Kiss
Nominee
 Best Kiss
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2018 MTV Movie + TV Awards 2018
Best Kiss
Nominee
