Awards and nominations of Yvonne Orji

Yvonne Orji
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
