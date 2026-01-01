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Nick Gehlfuss
Nick Gehlfuss
Kinoafisha
Persons
Nick Gehlfuss
Nick Gehlfuss
Nick Gehlfuss
Date of Birth
21 January 1989
Age
37 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
,
Action hero
,
Science-fiction hero
Popular Films
8.2
Person of Interest
(2011)
8.1
Longmire
(2012)
8.0
Chicago Fire
(2012)
Filmography
5.6
Equity
Equity
Drama
2016, USA
7.6
Chicago Med
Drama
2015, USA
7.9
Chicago P.D.
Drama, Crime
2014, USA
7.5
Constantine
Drama, Action, Horror
2014, USA
8
Chicago Fire
Drama, Action
2012, USA
8.1
Longmire
Drama, Thriller, Western
2012, USA
8.3
Person of Interest
Action, Crime, Sci-Fi
2011, USA
7.6
Rizzoli & Isles
Drama, Crime
2010, USA
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