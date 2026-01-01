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Nick Gehlfuss
Nick Gehlfuss Nick Gehlfuss
Kinoafisha Persons Nick Gehlfuss

Nick Gehlfuss

Nick Gehlfuss

Date of Birth
21 January 1989
Age
37 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor, Action hero, Science-fiction hero

Popular Films

Person of Interest 8.2
Person of Interest (2011)
Longmire 8.1
Longmire (2012)
Chicago Fire 8.0
Chicago Fire (2012)

Filmography

Equity 5.6
Equity Equity
Drama 2016, USA
Chicago Med 7.6
Chicago Med
Drama 2015, USA
Chicago P.D. 7.9
Chicago P.D.
Drama, Crime 2014, USA
Constantine 7.5
Constantine
Drama, Action, Horror 2014, USA
Chicago Fire 8
Chicago Fire
Drama, Action 2012, USA
Longmire 8.1
Longmire
Drama, Thriller, Western 2012, USA
Person of Interest 8.3
Person of Interest
Action, Crime, Sci-Fi 2011, USA
Rizzoli & Isles 7.6
Rizzoli & Isles
Drama, Crime 2010, USA
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