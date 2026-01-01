Mariska Hargitay

Menu
Date of Birth
23 January 1964
Age
62 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actress, Producer, Director
Actor type
Voice actress, The Adventurer, Action heroine

Popular Films

Law & Order: Special Victims Unit (1999)
7.9
My Mom Jayne (2025)
I Am Evidence 7.6
I Am Evidence (2017)

Filmography

Genre
Year
7.9
Documentary 2025, USA
Documentary 2017, USA
Animation, Fairy Tale, Adventure, Anime 2006, Japan
Law & Order: Special Victims Unit
Drama, Crime 1999, USA
Action, Comedy, Horror 1999, USA
