Mariska Hargitay
Mariska Hargitay
Date of Birth
23 January 1964
Age
62 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actress, Producer, Director
Actor type
Voice actress, The Adventurer, Action heroine
Popular Films
8.0
Law & Order: Special Victims Unit
(1999)
7.9
My Mom Jayne
(2025)
7.6
I Am Evidence
(2017)
Filmography
1
7.9
My Mom Jayne
My Mom Jayne
Documentary
2025, USA
7.6
I Am Evidence
I Am Evidence
Documentary
2017, USA
6.9
Tales from Earthsea
Tales of Earthsea / Gedo senki
Animation, Fairy Tale, Adventure, Anime
2006, Japan
Watch trailer
8
Law & Order: Special Victims Unit
Drama, Crime
1999, USA
5.8
Lake Placid
Lake Placid
Action, Comedy, Horror
1999, USA
