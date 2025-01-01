Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Anders Weidemann
Anders Weidemann
Kinoafisha
Persons
Anders Weidemann
Anders Weidemann
Anders Weidemann
Date of Birth
13 January 1971
Age
54 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Writer, Producer
Popular Films
6.7
Interrogation
(2020)
5.0
Monky
(2017)
0.0
Beartown
(2020)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Drama
Family
Year
All
2020
2017
All
3
Films
1
TV Shows
2
Writer
3
Creator
1
Beartown
Drama, Crime
2020, Sweden
6.7
Interrogation
Drama, Crime
2020, USA
5
Monky
Monky
Comedy, Drama, Family
2017, Sweden
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree