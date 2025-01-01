Menu
Anders Weidemann
Date of Birth
13 January 1971
Age
54 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Writer, Producer

Popular Films

Interrogation 6.7
Interrogation (2020)
Monky 5.0
Monky (2017)
Beartown 0.0
Beartown (2020)

Filmography

Genre
Year
All 3 Films 1 TV Shows 2 Writer 3 Creator 1
Beartown
Beartown
Drama, Crime 2020, Sweden
Interrogation 6.7
Interrogation
Drama, Crime 2020, USA
Monky 5
Monky Monky
Comedy, Drama, Family 2017, Sweden
