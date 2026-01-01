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Kinoafisha
Persons
Kitty Green
Awards
Awards and nominations of Kitty Green
Kitty Green
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Awards
Awards and nominations of Kitty Green
Venice Film Festival 2013
Lina Mangiacapre Award - Special Mention
Winner
Sundance Film Festival 2015
Non-Fiction
Winner
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Sundance Film Festival 2017
Documentary
Nominee
Berlin International Film Festival 2015
Generation Kplus - Best Short Film
Nominee
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