Maksim Sevrinovskiy

Date of Birth
6 May 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero

Popular Films

Kretsul (2022)
Khishchniki (2020)
El Ruso (2024)

Filmography

Genre
Year
North Station
North Station
Drama 2025, Russia
Vysockiy. Neizvestnye stranicy…
Vysockiy. Neizvestnye stranicy…
Biography 2025, Russia
El Ruso
Detective, Romantic 2024, Argentina/Russia
Kretsul 7
Kretsul
Biography, Sport 2022, Russia
Khishchniki
Comedy 2020, Russia
