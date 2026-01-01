Maksim Sevrinovskiy

Menu
Kinoafisha
Date of Birth
6 May 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero
Popular Films
7.0
Kretsul
(2022)
6.5
Khishchniki
(2020)
5.6
El Ruso
(2024)
Filmography
Genre
All
Biography
Comedy
Detective
Drama
Romantic
Sport
Year
All
2025
2024
2022
2020
All
5
Films
4
TV Shows
1
Actor
5
North Station
Drama
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
Vysockiy. Neizvestnye stranicy…
Biography
2025, Russia
Watch trailer
5.6
El Ruso
Detective, Romantic
2024, Argentina/Russia
7
Kretsul
Kretsul
Biography, Sport
2022, Russia
Watch trailer
6.5
Khishchniki
Khishchniki
Comedy
2020, Russia
Watch trailer
