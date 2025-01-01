Menu
Kinoafisha
A.B. Koontz
A.B. Koontz
Date of Birth
26 January 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Producer, Writer
Popular Films
6.7
A Creature Was Stirring
(2023)
6.6
The Artifice Girl
(2022)
5.8
Shelby Oaks
(2024)
Filmography
Revival
Crime, Sci-Fi, Mystery
2025, USA
3.4
Snow Valley
Snow Valley
Horror, Thriller
2024, USA
5.8
Shelby Oaks
Shelby Oaks
Horror, Thriller
2024, USA
Watch trailer
6.7
A Creature Was Stirring
A Creature Was Stirring
Horror
2023, USA
5.8
Trim Season
Trim Season
Horror, Thriller
2023, USA
4.6
Old Man
Old Man
Thriller
2022, USA
Watch trailer
2.6
The Requin
The Requin
Horror, Thriller
2022, USA
Watch trailer
4.8
Scare Package II: Rad Chad's Revenge
Scare Package II: Rad Chad's Revenge
Comedy, Horror
2022, USA
6.6
The Artifice Girl
The Artifice Girl
Detective, Sci-Fi, Thriller
2022, USA
Watch trailer
5.2
The Pale Door
The Pale Door
Horror, Western
2020, USA
Watch trailer
