Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
A.B. Koontz
A.B. Koontz A.B. Koontz
Kinoafisha Persons A.B. Koontz

A.B. Koontz

A.B. Koontz

Date of Birth
26 January 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Producer, Writer

Popular Films

A Creature Was Stirring 6.7
A Creature Was Stirring (2023)
The Artifice Girl 6.6
The Artifice Girl (2022)
Shelby Oaks 5.8
Shelby Oaks (2024)

Filmography

Genre
Year
All 10 Films 9 TV Shows 1 Producer 9 Director 2 Writer 4 Actor 1
Revival
Revival
Crime, Sci-Fi, Mystery 2025, USA
Snow Valley 3.4
Snow Valley Snow Valley
Horror, Thriller 2024, USA
Shelby Oaks 5.8
Shelby Oaks Shelby Oaks
Horror, Thriller 2024, USA
Watch trailer
A Creature Was Stirring 6.7
A Creature Was Stirring A Creature Was Stirring
Horror 2023, USA
Trim Season 5.8
Trim Season Trim Season
Horror, Thriller 2023, USA
Old Man 4.6
Old Man Old Man
Thriller 2022, USA
Watch trailer
The Requin 2.6
The Requin The Requin
Horror, Thriller 2022, USA
Watch trailer
Scare Package II: Rad Chad's Revenge 4.8
Scare Package II: Rad Chad's Revenge Scare Package II: Rad Chad's Revenge
Comedy, Horror 2022, USA
The Artifice Girl 6.6
The Artifice Girl The Artifice Girl
Detective, Sci-Fi, Thriller 2022, USA
Watch trailer
The Pale Door 5.2
The Pale Door The Pale Door
Horror, Western 2020, USA
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more