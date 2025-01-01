Menu
Awards and nominations of Julian Gilbey

Julian Gilbey
BAFTA Awards 2007 BAFTA Awards 2007
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Nominee
