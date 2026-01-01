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Michole White
Michole White
Kinoafisha
Persons
Michole White
Michole White
Michole White
Date of Birth
29 May 1969
Age
57 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actress
,
Horror actress
,
Comedy actress
Popular Films
8.3
Atlanta
(2016)
7.9
Dead to Me
(2019)
7.8
Beef
(2023)
Filmography
7.8
Beef
Drama, Comedy
2023, USA
4.8
Baby Blue
Baby Blue
Horror
2023, USA
6.4
FBI: International
Drama, Crime
2021, USA
7.3
BMF
Drama, Music, Thriller
2021, USA
6.8
Malignant
Malignant
Horror
2021, USA
Watch trailer
7.9
Dead to Me
Drama, Crime, Detective
2019, USA
5.6
Room 104
Drama, Horror, Thriller
2017, USA
8.3
Atlanta
Drama, Comedy, Musical
2016, USA
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