Kinoafisha Persons Ekaterina Krasner Awards

Ekaterina Krasner
Awards and nominations of Ekaterina Krasner
Sochi Open Russian Film Festival 2017 Sochi Open Russian Film Festival 2017
Kinotavr. Short Film
Nominee
