Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksandr Cyrenov
Aleksandr Cyrenov
Kinoafisha Persons Aleksandr Cyrenov

Aleksandr Cyrenov

Date of Birth
20 September 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Virgo

Popular Films

Baykalskiye kanikuly 5.5
Baykalskiye kanikuly (2015)
Biznes po-russki 2.1
Biznes po-russki (2022)
Po sovesti 0.0
Po sovesti (2017)

Filmography

Genre
Year
All 4 Films 4 Director 3 Producer 2
Biznes Krokodila Genadiya
Biznes Krokodila Genadiya
Comedy 2022, Russia
Biznes po-russki 2.1
Biznes po-russki Biznes po-russki
Comedy 2022, Russia
Watch trailer
Po sovesti
Po sovesti
Drama, Crime 2017, Russia
Baykalskiye kanikuly 5.5
Baykalskiye kanikuly Baykalskiye kanikuly
Comedy 2015, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more