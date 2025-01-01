Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandr Cyrenov
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Cyrenov
Aleksandr Cyrenov
Date of Birth
20 September 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Virgo
Popular Films
5.5
Baykalskiye kanikuly
(2015)
2.1
Biznes po-russki
(2022)
0.0
Po sovesti
(2017)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Drama
Year
All
2022
2017
2015
All
4
Films
4
Director
3
Producer
2
Biznes Krokodila Genadiya
Comedy
2022, Russia
2.1
Biznes po-russki
Biznes po-russki
Comedy
2022, Russia
Watch trailer
Po sovesti
Drama, Crime
2017, Russia
5.5
Baykalskiye kanikuly
Baykalskiye kanikuly
Comedy
2015, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree