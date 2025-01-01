Menu
Anastasiya Voskresenskaya
Anastasiya Voskresenskaya
Anastasiya Voskresenskaya
Date of Birth
10 December 1985
Age
39 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Popular Films
4.0
Rozovoe ili kolokolchik
(2018)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Year
All
2018
All
1
Films
1
Actress
1
4
Rozovoe ili kolokolchik
Rozovoe ili kolokolchik
Drama, Comedy
2018, Russia
Watch trailer
