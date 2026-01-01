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Mina Farid
Mina Farid
Kinoafisha
Persons
Mina Farid
Mina Farid
Mina Farid
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
5.6
An Easy Girl
(2019)
Filmography
5.6
An Easy Girl
Une fille facile / Easy Girl
Drama, Comedy
2019, France
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