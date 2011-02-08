Malika Lapshina

Menu
Date of Birth
8 February 2011
Age
15 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress

Filmography

Chuvstvo pravdy
Chuvstvo pravdy
Detective 2021, Russia
Podkidysh 4.7
Podkidysh Podkidysh
Drama, Comedy 2019, Russia
Doroga iz zhyoltogo kirpicha 2.4
Doroga iz zhyoltogo kirpicha
Drama 2018, Russia
