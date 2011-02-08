Menu
Malika Lapshina
Malika Lapshina
Date of Birth
8 February 2011
Age
15 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress
Popular Films
4.7
Podkidysh
(2019)
2.4
Doroga iz zhyoltogo kirpicha
(2018)
0.0
Chuvstvo pravdy
(2021)
Chuvstvo pravdy
Detective
2021, Russia
4.7
Podkidysh
Podkidysh
Drama, Comedy
2019, Russia
2.4
Doroga iz zhyoltogo kirpicha
Drama
2018, Russia
