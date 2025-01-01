Menu
Awards and nominations of Mati Diop

Mati Diop
Cannes Film Festival 2019 Cannes Film Festival 2019
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
 Golden Camera
Nominee
Venice Film Festival 2011 Venice Film Festival 2011
Queer Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2024 Berlin International Film Festival 2024
Best Film
Winner
Berlinale Documentary Award
Nominee
