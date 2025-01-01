Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Persons
Persons
Mati Diop
Awards
Awards and nominations of Mati Diop
Mati Diop
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Mati Diop
Cannes Film Festival 2019
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Golden Camera
Nominee
Venice Film Festival 2011
Queer Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2024
Best Film
Winner
Berlinale Documentary Award
Nominee
