Kinoafisha Persons Diao Yinan Awards

Diao Yinan
Awards and nominations of Diao Yinan
Cannes Film Festival 2019 Cannes Film Festival 2019
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2007 Cannes Film Festival 2007
Un Certain Regard Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2014 Berlin International Film Festival 2014
Golden Berlin Bear
Winner
