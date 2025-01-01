Menu
Awards and nominations of Olivier Masset-Depasse

Olivier Masset-Depasse
Cannes Film Festival 2010 Cannes Film Festival 2010
SACD Prize (Directors' Fortnight)
Winner
C.I.C.A.E. Award
Nominee
