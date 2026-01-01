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Oksana Orlan
Oksana Orlan Oksana Orlan
Kinoafisha Persons Oksana Orlan

Oksana Orlan

Oksana Orlan

Date of Birth
1 November 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Actress, Producer
Actor type
Thriller heroine, Action heroine, Horror actress

Popular Films

Dominique 5.8
Dominique (2024)
The Russian Bride 5.3
The Russian Bride (2019)

Filmography

Dominique 5.8
Dominique Dominique
Action, Thriller 2024, Colombia / USA
The Russian Bride 5.3
The Russian Bride The Russian Bride
Horror, Thriller 2019, USA
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