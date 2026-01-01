Martino Zaidelis

Menu
Occupation
Producer, Director
Popular Films
7.1
Los Enviados
(2021)
6.6
Re loca
(2018)
6.6
The Extortion
(2023)
Filmography
1
5.5
Camp Crasher
Campamento con mamá
Comedy
2024, Argentina
Watch trailer
6.6
The Extortion
La extorsión
Crime, Thriller
2023, Argentina / Uruguay / Brazil
7.1
Los Enviados
Horror, Thriller, Detective
2021, Argentina/Mexico
6.6
Re loca
Re loca
Comedy
2018, Argentina
Watch trailer
