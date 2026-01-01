Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Martino Zaidelis
Martino Zaidelis Martino Zaidelis
Kinoafisha Persons Martino Zaidelis

Martino Zaidelis

Martino Zaidelis

Occupation
Producer, Director

Popular Films

Los Enviados 7.1
Los Enviados (2021)
Re loca 6.6
Re loca (2018)
The Extortion 6.6
The Extortion (2023)

Filmography

Genre
Year
Camp Crasher 5.5
Camp Crasher Campamento con mamá
Comedy 2024, Argentina
Watch trailer
The Extortion 6.6
The Extortion La extorsión
Crime, Thriller 2023, Argentina / Uruguay / Brazil
Los Enviados 7.1
Los Enviados
Horror, Thriller, Detective 2021, Argentina/Mexico
Re loca 6.6
Re loca Re loca
Comedy 2018, Argentina
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more