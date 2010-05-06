Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandra Politik
Kinoafisha
Persons
Aleksandra Politik
Aleksandra Politik
Date of Birth
6 May 2010
Age
15 years old
Zodiac sign
Taurus
Popular Films
6.6
Domovoy
(2019)
6.2
Spitak
(2018)
0.0
Vybiraya sebya
(2019)
Filmography
Genre
All
Children's
Comedy
Drama
Family
Fantasy
Romantic
Year
All
2020
2019
2018
All
4
Films
2
TV Shows
2
Actress
4
Koshechki-sobachki
Children's
2020, Russia
Vybiraya sebya
Romantic
2019, Russia
6.6
Domovoy
Domovoy
Comedy, Fantasy, Family
2019, Russia
Watch trailer
6.2
Spitak
Spitak
Drama
2018, Russia / Armenia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree