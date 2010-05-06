Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksandra Politik
Aleksandra Politik
Kinoafisha Persons Aleksandra Politik

Aleksandra Politik

Date of Birth
6 May 2010
Age
15 years old
Zodiac sign
Taurus

Popular Films

Domovoy 6.6
Domovoy (2019)
Spitak 6.2
Spitak (2018)
Vybiraya sebya 0.0
Vybiraya sebya (2019)

Filmography

Genre
Year
All 4 Films 2 TV Shows 2 Actress 4
Koshechki-sobachki
Koshechki-sobachki
Children's 2020, Russia
Vybiraya sebya
Vybiraya sebya
Romantic 2019, Russia
Domovoy 6.6
Domovoy Domovoy
Comedy, Fantasy, Family 2019, Russia
Watch trailer
Spitak 6.2
Spitak Spitak
Drama 2018, Russia / Armenia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more