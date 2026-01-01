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Eric da Silva
Eric da Silva
Kinoafisha
Persons
Eric da Silva
Eric da Silva
Eric da Silva
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
,
Action hero
,
Comedy actor
Popular Films
7.2
Variações: Guardian Angel
(2019)
6.5
Bad Investigate
(2018)
6.3
Uma Vida Sublime
(2018)
Filmography
7.2
Variações: Guardian Angel
Variações
Drama
2019, Portugal
6.3
Uma Vida Sublime
Uma Vida Sublime
Drama
2018, Portugal
Watch trailer
6.5
Bad Investigate
Bad Investigate
Action, Comedy, Crime
2018, Portugal
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