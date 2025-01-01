Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Brenda Chapman Awards

Awards and nominations of Brenda Chapman

Brenda Chapman
Awards and nominations of Brenda Chapman
Academy Awards, USA 2013 Academy Awards, USA 2013
Best Animated Feature Film
Winner
BAFTA Awards 2013 BAFTA Awards 2013
Best Animated Film
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more