Mariya Agranovich
Mariya Agranovich
Mariya Agranovich
Mariya Agranovich
Mariya Agranovich
Date of Birth
14 February 1989
Age
37 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Director, Writer, Actress
Popular Films
7.6
Sansara
(2023)
7.5
Ubit Ritu
(2023)
7.3
Blesk
(2023)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Drama
Romantic
Sport
Thriller
Year
All
2026
2025
2023
2022
2019
All
8
Films
1
TV Shows
7
Director
8
Writer
1
Ugolek
Drama
2026, Russia
Shahmaty
Drama, Sport
2026, Russia
Sklif
Comedy, Drama
2025, Russia
7.5
Ubit Ritu
Drama, Crime
2023, Russia
7.6
Sansara
Drama
2023, Russia
7.3
Blesk
Crime, Comedy, Romantic
2023, Russia
6.1
The Telki
Drama
2022, Russia
6.9
Lyubi ikh vsekh
Lyubi ikh vsekh
Drama, Thriller
2019, Russia
Watch trailer
