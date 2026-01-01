Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Mariya Agranovich
Mariya Agranovich Mariya Agranovich
Kinoafisha Persons Mariya Agranovich

Mariya Agranovich

Mariya Agranovich

Date of Birth
14 February 1989
Age
37 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Director, Writer, Actress

Popular Films

Sansara 7.6
Sansara (2023)
Ubit Ritu 7.5
Ubit Ritu (2023)
Blesk 7.3
Blesk (2023)

Filmography

Genre
Year
Ugolek
Drama 2026, Russia
Shahmaty
Drama, Sport 2026, Russia
Sklif
Sklif
Comedy, Drama 2025, Russia
Ubit Ritu 7.5
Ubit Ritu
Drama, Crime 2023, Russia
Sansara 7.6
Sansara
Drama 2023, Russia
Blesk 7.3
Blesk
Crime, Comedy, Romantic 2023, Russia
The Telki 6.1
The Telki
Drama 2022, Russia
Lyubi ikh vsekh 6.9
Lyubi ikh vsekh Lyubi ikh vsekh
Drama, Thriller 2019, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more