Marcus Hamann
Marcus Hamann
Marcus Hamann
Marcus Hamann
Marcus Hamann
Occupation
Producer, Writer, Director
Popular Films
5.3
Capt'n Sharky
(2018)
5.2
Ritter Rost 2:Das Schrottkomplott / Rusty Knight 2: Full Metal Rack
(2017)
5.0
Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel!
(2018)
Filmography
Genre
All
Adventure
Animation
Family
Year
All
2018
2017
2013
All
4
Films
4
Producer
4
Director
1
5.3
Capt'n Sharky
Capt'n Sharky
Animation
2018, Germany
Watch trailer
5
Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel!
Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel!
Animation, Family
2018, Germany
Watch trailer
5.2
Ritter Rost 2:Das Schrottkomplott / Rusty Knight 2: Full Metal Rack
Ritter Rost 2:Das Schrottkomplott / Rusty Knight 2: Full Metal Rack
Animation, Adventure
2017, Germany / USA
Watch trailer
4.9
Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult
Ritter Rost — Eisenhart & voll verbeult
Family, Adventure, Animation
2013, Germany
Watch trailer
