Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marcus Hamann Marcus Hamann
Kinoafisha Persons Marcus Hamann

Marcus Hamann

Marcus Hamann

Occupation
Producer, Writer, Director

Popular Films

Capt'n Sharky 5.3
Capt'n Sharky (2018)
Ritter Rost 2:Das Schrottkomplott / Rusty Knight 2: Full Metal Rack 5.2
Ritter Rost 2:Das Schrottkomplott / Rusty Knight 2: Full Metal Rack (2017)
Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel! 5.0
Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel! (2018)

Filmography

Genre
Year
Capt'n Sharky 5.3
Capt'n Sharky Capt'n Sharky
Animation 2018, Germany
Watch trailer
Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel! 5
Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel! Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel!
Animation, Family 2018, Germany
Watch trailer
Ritter Rost 2:Das Schrottkomplott / Rusty Knight 2: Full Metal Rack 5.2
Ritter Rost 2:Das Schrottkomplott / Rusty Knight 2: Full Metal Rack Ritter Rost 2:Das Schrottkomplott / Rusty Knight 2: Full Metal Rack
Animation, Adventure 2017, Germany / USA
Watch trailer
Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult 4.9
Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult Ritter Rost — Eisenhart & voll verbeult
Family, Adventure, Animation 2013, Germany
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more