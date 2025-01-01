Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Almila Bağrıaçık
Almila Bağrıaçık
Kinoafisha
Persons
Almila Bağrıaçık
Almila Bağrıaçık
Almila Bağrıaçık
Date of Birth
10 July 1990
Age
35 years old
Zodiac sign
Cancer
Popular Films
6.3
Hördur — Zwischen den Welten
(2015)
5.8
Sisters Apart
(2020)
3.7
Liebesdings
(2022)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Romantic
War
Year
All
2022
2020
2015
All
3
Films
3
Actress
3
3.7
Liebesdings
Liebesdings
Comedy, Romantic
2022, Germany
Watch trailer
5.8
Sisters Apart
Im Feuer
Drama, War
2020, Germany / Greece
6.3
Hördur — Zwischen den Welten
Hördur — Zwischen den Welten
Drama
2015, Germany
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree