Almila Bağrıaçık
Date of Birth
10 July 1990
Age
35 years old
Zodiac sign
Cancer

Filmography

Liebesdings 3.7
Liebesdings
Comedy, Romantic 2022, Germany
Sisters Apart 5.8
Sisters Apart
Drama, War 2020, Germany / Greece
Hördur — Zwischen den Welten 6.3
Hördur — Zwischen den Welten
Drama 2015, Germany
