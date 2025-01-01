Menu
Awards and nominations of Jacopo Olmo Antinori

Jacopo Olmo Antinori
Venice Film Festival 2014 Venice Film Festival 2014
Best Actor
Winner
